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Норвегия задействует F-35 для охраны главного узла поддержки Украины в Польше

Норвегия задействует F-35 для охраны главного узла поддержки Украины в Польше Норвегия усилит свой вклад в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.
Другие страны
30 июня 2025 г. 14:28
Норвегия задействует F-35 для охраны главного узла поддержки Украины в Польше

Норвегия усилит свой вклад в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Норвегии.

Отмечается, что этой осенью истребители F-35 буду направлены в Польшу и аэропорт Жешув.

Согласно сообщению, миссия направлена на защиту воздушного пространства Польши и ключевого логистического узла для помощи Украине

"Это жизненно важный вклад. Мы помогаем гарантировать, что поддержка для Украины дойдет до места назначения", - заявил министр обороны Торе О. Сандвик.

Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить сохранение национальной боеготовности и безопасности Норвегии, добавили в Министерстве.

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