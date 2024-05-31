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Норвегия выделит Украине военную помощь на сумму свыше 300 млн долларов

Норвегия выделит Украине военную помощь на сумму свыше 300 млн долларов Норвегия и Украина подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержки сроком на 10 лет. В рамках документа норвежское правительство выделит Киеву в общей сложности более 328 млн долларов.
Другие страны
31 мая 2024 г. 16:58
Норвегия выделит Украине военную помощь на сумму свыше 300 млн долларов

Норвегия и Украина подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержки сроком на 10 лет. В рамках документа норвежское правительство выделит Киеву в общей сложности более 328 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Норвегии.

"Премьер-министр Йонас Гар Стёре и президент Владимир Зеленский сегодня подписали соглашение об усилении сотрудничества в области политики безопасности", - говорится в сообщении.

Основная часть этой суммы - 190,2 млн долларов будет использована для инициативы по усилению украинской ПВО. Также отмечается, что Украина получит военно-морскую поддержку на 71,3 млн долларов, которые пойдут на технику и обучение.

В этом году Норвегия предоставит Украине по меньшей мере около 1,2 млрд евро военной помощи.

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Версия на английском языке Norway pledges over $300 million in military aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Norveç Ukraynaya 300 milyon dollardan çox hərbi yardım göstərəcək

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