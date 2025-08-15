О нас

Норвегия выделит Украине еще около $98 млн на закупку газа

Норвегия выделит Украине еще около $98 млн на закупку газа Норвегия выделит Украине еще 1 млрд крон на закупку газа
Другие страны
15 августа 2025 г. 17:18
Норвегия выделит Украине еще около $98 млн на закупку газа

Правительство Норвегии объявило о предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере 1 млрд норвежских крон (около $98 млн) на импорт природного газа, чтобы обеспечить население, бизнес и промышленность страны энергоресурсами в преддверии четвертой зимы полномасштабной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Норвегии.

"Президент Зеленский обратился к нам с просьбой помочь обеспечить Украину электроэнергией и теплом перед наступлением новой зимы. Я рад, что мы смогли положительно ответить на эту просьбу", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Новая помощь предоставляется в дополнение к аналогичному пакету поддержки, выделенному в марте 2025 года. Средства будут направлены через Европейский банк реконструкции и развития, а получателем станет украинская государственная компания "Нефтогаз".

По оценкам, общая поддержка Норвегии в 2025 году позволит обеспечить газом и, соответственно, теплом и электричеством около миллиона украинских семей в отопительном сезоне 2025–2026 годов.

Эйде подчеркнул, что Норвегия остается важным энергетическим партнером Украины:

"Мы берем на себя ответственность поддержать Украину в этот критический момент. Инвестируя в переход Украины к перспективной энергетической системе и одновременно увеличивая поддержку для обеспечения доступа к теплу и электроэнергии этой зимой, мы укрепляем энергетическую безопасность страны", - подчеркнул он.

Импортируемый газ будет использоваться для текущих потребностей и аварийного хранения на случай новых атак на инфраструктуру. Эта помощь реализуется в рамках норвежской Программы Нансена для Украины. С 2022 года Норвегия предоставила на закупку газа в общей сложности 4,6 млрд норвежских крон ($451,8 млн)

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Швеции несколько человек пострадали при стрельбе у мечети
В Швеции несколько человек пострадали при стрельбе у мечети
15 августа 2025 г. 17:02
Трамп не допустил возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО
Трамп не допустил возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО
15 августа 2025 г. 16:13
Алжир близок к соглашению о разработке месторождений газа с ExxonMobil и Chevron
Алжир близок к соглашению о разработке месторождений газа с ExxonMobil и Chevron
15 августа 2025 г. 16:10
Великобритания заявила о готовности направить войска в Украину в случае прекращения огня
Великобритания заявила о готовности направить войска в Украину в случае прекращения огня
15 августа 2025 г. 15:50
Макрон намерен встретиться с Зеленским после переговоров лидеров России и США на Аляске
Макрон намерен встретиться с Зеленским после переговоров лидеров России и США на Аляске
15 августа 2025 г. 15:49
Китай выступил против введения мгновенных санкций ООН в отношении Ирана
Китай выступил против введения мгновенных санкций ООН в отношении Ирана
15 августа 2025 г. 15:38
Мерц: Россия получила возможность согласиться на прекращение огня с Украиной
Мерц: Россия получила возможность согласиться на прекращение огня с Украиной
15 августа 2025 г. 15:26
Трамп о своих ожиданиях от встречи с Путиным: Ставки высоки!!!
Трамп о своих ожиданиях от встречи с Путиным: "Ставки высоки!!!"
15 августа 2025 г. 15:21
В Мали задержали группу военных и французского агента
В Мали задержали группу военных и французского агента
15 августа 2025 г. 13:59
Хезболлах угрожает правительству Ливана последствиями за разоружение группировки
Хезболлах угрожает правительству Ливана последствиями за разоружение группировки
15 августа 2025 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi