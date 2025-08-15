Норвегия выделит Украине еще около $98 млн на закупку газа

Норвегия выделит Украине еще 1 млрд крон на закупку газа

Правительство Норвегии объявило о предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере 1 млрд норвежских крон (около $98 млн) на импорт природного газа, чтобы обеспечить население, бизнес и промышленность страны энергоресурсами в преддверии четвертой зимы полномасштабной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Норвегии.

"Президент Зеленский обратился к нам с просьбой помочь обеспечить Украину электроэнергией и теплом перед наступлением новой зимы. Я рад, что мы смогли положительно ответить на эту просьбу", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Новая помощь предоставляется в дополнение к аналогичному пакету поддержки, выделенному в марте 2025 года. Средства будут направлены через Европейский банк реконструкции и развития, а получателем станет украинская государственная компания "Нефтогаз".

По оценкам, общая поддержка Норвегии в 2025 году позволит обеспечить газом и, соответственно, теплом и электричеством около миллиона украинских семей в отопительном сезоне 2025–2026 годов.

Эйде подчеркнул, что Норвегия остается важным энергетическим партнером Украины:

"Мы берем на себя ответственность поддержать Украину в этот критический момент. Инвестируя в переход Украины к перспективной энергетической системе и одновременно увеличивая поддержку для обеспечения доступа к теплу и электроэнергии этой зимой, мы укрепляем энергетическую безопасность страны", - подчеркнул он.

Импортируемый газ будет использоваться для текущих потребностей и аварийного хранения на случай новых атак на инфраструктуру. Эта помощь реализуется в рамках норвежской Программы Нансена для Украины. С 2022 года Норвегия предоставила на закупку газа в общей сложности 4,6 млрд норвежских крон ($451,8 млн)