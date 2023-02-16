Норвегия выделит Украине $7,27 млрд в течение пяти лет

Норвегия направит на помощь Украине 75 млрд крон (7,27 млрд долларов США).

Норвегия направит на помощь Украине 75 млрд крон (7,27 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг со ссылкой на решение стортинга (парламента страны) сообщает правительство королевства.

Деньги в течение пяти лет будут распределены равномерно на военную и гуманитарную поддержку. Это означает 15 млрд крон (1,45 млрд доллларов США) в год.

По словам премьер-министра Йонаса Гара Стёре, санкции против России и российских энергоносителей привели к увеличению экспорта из Норвегии. Пожертвования, о которых идет речь, поступают от доходов от продажи нефти. Осло становится одним из крупнейших в мире доноров Киева.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку в видеообращении к норвежскому парламенту.