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Норвегия выделит Украине $7,27 млрд в течение пяти лет

Норвегия выделит Украине $7,27 млрд в течение пяти лет Норвегия направит на помощь Украине 75 млрд крон (7,27 млрд долларов США).
Другие страны
16 февраля 2023 г. 21:00
Норвегия выделит Украине $7,27 млрд в течение пяти лет

Норвегия направит на помощь Украине 75 млрд крон (7,27 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг со ссылкой на решение стортинга (парламента страны) сообщает правительство королевства.

Деньги в течение пяти лет будут распределены равномерно на военную и гуманитарную поддержку. Это означает 15 млрд крон (1,45 млрд доллларов США) в год.

По словам премьер-министра Йонаса Гара Стёре, санкции против России и российских энергоносителей привели к увеличению экспорта из Норвегии. Пожертвования, о которых идет речь, поступают от доходов от продажи нефти. Осло становится одним из крупнейших в мире доноров Киева.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку в видеообращении к норвежскому парламенту.

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