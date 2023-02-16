Норвегия выделит Украине $7,27 млрд в течение пяти лет

Норвегия направит на помощь Украине 75 млрд крон (7,27 млрд долларов США).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг со ссылкой на решение стортинга (парламента страны) сообщает правительство королевства.
Деньги в течение пяти лет будут распределены равномерно на военную и гуманитарную поддержку. Это означает 15 млрд крон (1,45 млрд доллларов США) в год.
По словам премьер-министра Йонаса Гара Стёре, санкции против России и российских энергоносителей привели к увеличению экспорта из Норвегии. Пожертвования, о которых идет речь, поступают от доходов от продажи нефти. Осло становится одним из крупнейших в мире доноров Киева.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку в видеообращении к норвежскому парламенту.