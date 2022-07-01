Норвегия выделит Украине 1 миллиард евро

Норвегия выделит Украине 1 млрд евро в качестве помощи.

Норвегия выделит Украине 1 млрд евро в качестве помощи.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции в Киеве.

"Благодарны за новый пакет поддержки, который Норвегия решила предоставить Украине и украинцам общим объемом 1 миллиард евро. Мы это очень высоко ценим в такое сложное время. Рядом с нами реальные друзья", - сказал Зеленский.

В свою очередь Стере добавил, что Норвегия обязалась выделить 1 млрд евро на поддержку Украины и ее народа на период до конца 2022 года и в 2023 году.