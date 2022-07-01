О нас

Норвегия выделит Украине 1 миллиард евро

Норвегия выделит Украине 1 миллиард евро Норвегия выделит Украине 1 млрд евро в качестве помощи.
Другие страны
1 июля 2022 г. 20:08
Норвегия выделит Украине 1 миллиард евро

Норвегия выделит Украине 1 млрд евро в качестве помощи.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции в Киеве.

"Благодарны за новый пакет поддержки, который Норвегия решила предоставить Украине и украинцам общим объемом 1 миллиард евро. Мы это очень высоко ценим в такое сложное время. Рядом с нами реальные друзья", - сказал Зеленский.

В свою очередь Стере добавил, что Норвегия обязалась выделить 1 млрд евро на поддержку Украины и ее народа на период до конца 2022 года и в 2023 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
1 июля 2022 г. 16:57
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
30 июня 2022 г. 04:01
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
ФотоИсполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
29 июня 2022 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi