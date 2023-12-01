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Норвегия выделит Индонезии 100 млн долларов на спасение тропических лесов

Норвегия выделит Индонезии 100 млн долларов на спасение тропических лесов Правительство Норвегии направит Индонезии 100 млн долларов США для спасения тропических лесов.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 17:00
Норвегия выделит Индонезии 100 млн долларов на спасение тропических лесов

Правительство Норвегии направит Индонезии 100 млн долларов США для спасения тропических лесов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо во время проходящего в Дубае Всемирного климатического саммита.

"Успехи Индонезии в сокращении вырубки лесов являются результатом четкой политики и эффективных климатических мер. За последние годы страна сократила вырубку лесов на 90%", - сказал глава кабинета министров.

Согласно информации, это самая крупная единоразовая сумма, которую Норвегия когда-либо выделяла на работу по сохранению тропических лесов.

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Версия на английском языке Norway pays record-breaking sum to Indonesia for rainforest conservation
Версия на азербайджанском языке Norveç İndoneziyaya 100 milyon dollar ayıracaq

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