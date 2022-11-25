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Норвегия выделит финансирование на обучение украинских солдат

Норвегия выделит финансирование на обучение украинских солдат Власти Норвегии выделят 150 млн норвежских крон (около 15 млн долларов) на обучение украинских военных в Европе.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 16:20
Норвегия выделит финансирование на обучение украинских солдат

Власти Норвегии выделят 150 млн норвежских крон (около 15 млн долларов) на обучение украинских военных в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Минобороны королевства.

Таким образом страна намерена поддержать учебную миссию Евросоюза по подготовке солдат Вооруженных сил Украины, в рамках которой планируется обучить около 15 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Норвегия частично профинансирует предложенную Эстонией инициативу по передаче Киеву полевых госпиталей, предоставив на ее реализацию 45 млн крон (примерно 4,5 млн долларов). Королевство также поставит Украине пять санитарных автобусов стоимостью 30 млн крон (3 млн долларов).

"Норвегия оказала Украине значительную поддержку и продолжит снабжать ее военным оборудованием", - заявил глава Минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

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