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Норвегия выделит более $360 млн на поддержку Украине

Норвегия выделит более $360 млн на поддержку Украине Правительство Норвегии выделит 273 млн долларов на поддержание школ и системы здравоохранения, а также 90,1 млн долларов для "укрепления потенциала оборонной промышленности по производству большего количества боеприпасов и ракет".
Другие страны
13 декабря 2023 г. 15:03
Норвегия выделит более $360 млн на поддержку Украине

Правительство Норвегии выделит 273 млн долларов на поддержание школ и системы здравоохранения, а также 90,1 млн долларов для "укрепления потенциала оборонной промышленности по производству большего количества боеприпасов и ракет".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии после встречи в Осло президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Йонасом Гар Стёре.

"Мы находимся в тесном диалоге с Украиной о том, в чем страна нуждается больше всего, и вместе с нашими союзниками мы сделаем все возможное, чтобы предоставить необходимую помощь", - отметил норвежский премьер.

В феврале Стортинг (норвежский парламент) достиг широкого политического соглашения по пятилетней программе поддержки Украины размером 6,82 млрд долларов.

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Версия на английском языке Norway to allocate over $360M to support Ukraine

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