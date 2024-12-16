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Норвегия выделит более $242 млн на укрепление ВМФ Украины

Норвегия выделит более $242 млн на укрепление ВМФ Украины Власти Норвегии выделят 2,7 млрд норвежских крон ($242,3 млн) на укрепление военно-морских сил Украины.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 13:49
Норвегия выделит более $242 млн на укрепление ВМФ Украины

Власти Норвегии выделят 2,7 млрд норвежских крон ($242,3 млн) на укрепление военно-морских сил Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Пакет финансирования был одобрен правительством и предусматривает поставку оборудования, закупленного у оборонных концернов или находящегося в распоряжении норвежской армии.

По словам министра обороны королевства Бьорна Арильда Грама, выделение финансирования нацелено на "укрепление способности украинских сил обнаруживать и обезвреживать мины вдоль береговой линии".

Кроме того, 130 млн крон ($11,6 млн) было выделено на обучение военнослужащих ВМФ Украины в учебном центре в Румынии. Еще 150 млн крон ($13,4 млн) королевство планирует потратить на закупку малых судов, которые также будут переданы Киеву.

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