Норвегия выделит 400 миллионов крон на оружие для Украины

Норвегия выделит 400 млн крон на инициативу Великобритании по закупке оружия для Украины.
"Мы предложим выделить 400 миллионов норвежских крон на возглавляемый Великобританией механизм закупки вооружения и военной техники для Украины", - сказал Стёре.
По его мнению, первая фаза войны в Украине выявила серьезные недостатки в обороне России.
"Украинским силам понадобится больше оружия, чтобы противостоять атакам на востоке и юге. Им потребуются более тяжелые и совершенные системы вооружения. Норвегия вносит свой вклад", - сказал Стёре.
Дальнейшие прямые поставки более тяжелых вооружений в Украину рассматриваются на постоянной основе, отметил он. О них не будут сообщать заранее из соображений безопасности.
"Мы уже передали Украине 4 000 противотанковых ракет типа М72 и около 100 зенитных ракет типа "Мистраль". Кроме того, Норвегия передала одежду и снаряжение", - отметил премьер.
Также Стёре отметил, что Норвегия полностью поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО.