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Норвегия выделила Украине более полумиллиарда долларов за два года

Норвегия выделила Украине более полумиллиарда долларов за два года Норвегия предоставила Украине финансовую помощь в размере более $500 млн с 24 февраля 2022 года для покрытия социальных расходов бюджета.
Другие страны
22 марта 2024 г. 00:29
Норвегия выделила Украине более полумиллиарда долларов за два года

Норвегия предоставила Украине финансовую помощь в размере более $500 млн с 24 февраля 2022 года для покрытия социальных расходов бюджета.

Как передает Report, об этом сообщили в украинском кабмине.

"Правительство Норвегии предоставило Украине более $500 млн прямой бюджетной поддержки. Привлеченное финансирование было направлено на компенсацию расходов госбюджета на первоочередные социальные и гуманитарные нужды. Это пенсии, оплата труда работников секторов образования и здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка", - говорится в сообщении.

В Киеве неоднократно подчеркивали, что без поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис. На текущий год в Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.

Ранее министр финансов республики Сергей Марченко заявлял, что украинцам необходимо сократить потребление в несколько раз, а глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отмечала, что власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование со стороны партнеров.

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