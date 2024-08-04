Норвегия выделила финансовую помощь для поддержки детей в Украине

Норвегия выделяет Украине финансовую помощь для поддержки детей и их семей на сумму 7,4 млн долларов.

Норвегия выделяет Украине финансовую помощь для поддержки детей и их семей на сумму 7,4 млн долларов.

Как передает Report , об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Правительство Норвегии выделило 7,4 млн долларов для программ Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Это поможет оказывать помощь украинским детям и их семьям, пострадавшим в ходе войны РФ против Украины. Благодаря этому партнерству украинские дети и их семьи получают поддержку в сфере защиты детей, образования, здравоохранения, социальных услуг, водоснабжения и санитарии", - говорится в сообщении.