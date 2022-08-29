Норвегия выделила 200 млн долларов на природный газ для Украины

Норвегия выделила 2 млрд норвежских крон (200 млн долларов) на обеспечение Украины природным газом.

Норвегия выделила 2 млрд норвежских крон (200 млн долларов) на обеспечение Украины природным газом.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в Ставангере.

"Украина просила Норвегию помочь в обеспечении доступа к энергоресурсам. Мы предложили использовать 2 млрд крон финансовой помощи для закупок Киевом голубого топлива осенью и зимой", - сказал политик. По его словам, "газ пойдет прежде всего на отопление больниц и школ".

Стёре пояснил, что эти средства являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи Украине в размере 10 млрд крон (1 млрд долларов). Платежи за газ будут осуществляться посредством Европейского банка реконструкции и развития.