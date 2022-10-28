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Норвегия ввела очередной пакет санкций в отношении РФ

Норвегия ввела очередной пакет санкций в отношении РФ Норвегия приняла новый пакет санкций в отношении России, куда включила 30 российских граждан и 7 организаций.
Другие страны
28 октября 2022 г. 14:12
Норвегия ввела очередной пакет санкций в отношении РФ

Норвегия приняла новый пакет санкций в отношении России, куда включила 30 российских граждан и 7 организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба норвежского правительства.

"Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников", - сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

В Кабмине страны отметили, что рестрикциям подверглись, в частности, организаторы референдумов в т.н. "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях.

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Версия на английском языке Norway approves next sanction package against Russia

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