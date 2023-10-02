Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России

Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету санкций ЕС в отношении Москвы.

Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету санкций ЕС в отношении Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении МИД Норвегии.

"Новый раунд санкций в основном соответствует мерам 11-го санкционного пакета ЕС", - подчеркнули в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Норвежский пакет предусматривает запрет на транзит через российскую территорию "товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности".

Ограничения также затронут продукцию авиационной и космической отрасли, предметы роскоши, некоторые виды железа и стали, а также запрет на перевозки прицепов и полуприцепов с российской регистрацией.

В Осло также сообщили о готовности ввести ограничения на экспорт "определенных товаров и технологий" в страны, использующиеся для обхода режима антироссийских санкций.