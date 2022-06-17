Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ, включая эмбарго на поставки нефти

Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против России.

Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Норвегии со слов главы МИД Анникен Хюитфельдт.

"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из РФ в Норвегию", — отметила она.

Запрет на импорт российских нефти и других нефтепродуктов вступает в силу немедленно, но предусмотрены переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Кроме того, под новые санкции попали 65 человек и 18 компаний, таким образом в списке в общей сложности оказались 1 158 человек и почти 100 предприятий и организаций России. Помимо запрета на покупку, импорт или передачу нефти, транспортируемой морем, также вводится запрет на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти, запрет на оказание ряда услуг юридическим лицам или правительству РФ, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.