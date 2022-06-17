О нас

Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ, включая эмбарго на поставки нефти

Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ, включая эмбарго на поставки нефти Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против России.
Другие страны
17 июня 2022 г. 14:17
Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ, включая эмбарго на поставки нефти

Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Норвегии со слов главы МИД Анникен Хюитфельдт.

"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из РФ в Норвегию", — отметила она.

Запрет на импорт российских нефти и других нефтепродуктов вступает в силу немедленно, но предусмотрены переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Кроме того, под новые санкции попали 65 человек и 18 компаний, таким образом в списке в общей сложности оказались 1 158 человек и почти 100 предприятий и организаций России. Помимо запрета на покупку, импорт или передачу нефти, транспортируемой морем, также вводится запрет на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти, запрет на оказание ряда услуг юридическим лицам или правительству РФ, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
16 июня 2022 г. 16:06
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
16 июня 2022 г. 15:30
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
16 июня 2022 г. 14:41
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi