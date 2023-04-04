Норвегия ввела новые санкции в отношении России

Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России. В санкционный список попали 87 человек и 34 юридических лица.

Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России. В санкционный список попали 87 человек и 34 юридических лица.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении норвежского МИД.

"Эти санкции зеркально отражают десятый пакет санкций ЕС, который был принят Евросоюзом 25 февраля 2023 года. Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России с некоторыми изменениями", - говорится в документе.

Всего Норвегия уже ввела санкции против 1 678 физических и юридических лиц из РФ.

Отметим, что Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 млрд евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.