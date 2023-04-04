О нас

Норвегия ввела новые санкции в отношении России

Норвегия ввела новые санкции в отношении России Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России. В санкционный список попали 87 человек и 34 юридических лица.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 15:31
Норвегия ввела новые санкции в отношении России

Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России. В санкционный список попали 87 человек и 34 юридических лица.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении норвежского МИД.

"Эти санкции зеркально отражают десятый пакет санкций ЕС, который был принят Евросоюзом 25 февраля 2023 года. Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России с некоторыми изменениями", - говорится в документе.

Всего Норвегия уже ввела санкции против 1 678 физических и юридических лиц из РФ.

Отметим, что Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 млрд евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Norway imposes new sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Norveç Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы Центральный Восточный Азери
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери"
4 апреля 2023 г. 15:10
ММ утвердил в I чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева
ММ утвердил в I чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева
4 апреля 2023 г. 13:27
Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу
Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу
4 апреля 2023 г. 12:48
В парламенте Азербайджана осудили теракт в отношении Фазиля Мустафы
В парламенте Азербайджана осудили теракт в отношении Фазиля Мустафы
4 апреля 2023 г. 11:57
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
ФотоЗакир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
3 апреля 2023 г. 16:47
Установлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы
ФотоУстановлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы
3 апреля 2023 г. 12:47
Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост судьи Верховного суда
Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост судьи Верховного суда
3 апреля 2023 г. 12:15
Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
2 апреля 2023 г. 00:00
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi