​Норвегия вновь открывает детские сады

Детские сады в Норвегии вновь откроются в понедельник после того, как были закрыты более месяца назад на фоне эпидемии коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило в понедельник Норвежское телеграфное бюро (NTB).

Оно уточняет, что детсады в королевстве не работали с 12 марта. При этом, несмотря на их открытие, многие родители скептически отнеслись к такой мере властей и решили, что продолжат оставлять детей дома, отмечает NTB. Кроме того, с 20 апреля должно вступить в силу еще одно послабление - будет снят введенный в марте запрет по поездкам в дачные домики.