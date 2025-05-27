Норвегия в 2025 году инвестирует в нефтегазовую отрасль рекордные $26,6 млрд

Норвегия в 2025 году инвестирует в нефтегазовую отрасль рекордные $26,6 млрд

Инвестиции в норвежскую нефтегазовую отрасль достигнут исторического максимума в 2025 году, составив 269,1 млрд крон ($26,62 млрд) по сравнению с 251,2 млрд крон годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Норвежское статистическое управление.

Февральская оценка инвестиций составляла 253,8 млрд крон.

В 2026 году, как ожидается, инвестиции в нефтегазовую отрасль снизятся до 206,6 млрд крон по сравнению с предыдущей оценкой в 197,1 млрд крон.

Нефтегазовая отрасль остается крупнейшим сектором экономики Норвегии.