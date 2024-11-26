Норвегия увеличит помощь Украине в 2025 году до 2,7 млрд долларов

Власти Норвегии решили увеличить в 2025 году помощь в рамках программы поддержки Украины до 30 млрд норвежских крон (2,7 млрд долларов) с нынешних 27 млрд крон (2,46 млрд).

Власти Норвегии решили увеличить в 2025 году помощь в рамках программы поддержки Украины до 30 млрд норвежских крон (2,7 млрд долларов) с нынешних 27 млрд крон (2,46 млрд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, отказавшись, таким образом, от предыдущего предложения о сокращении помощи Киеву.

Коалиционное левоцентристское правительство предложило в октябре, как информирует агентство Reuters, сократить помощь Украине до 15 млрд крон (1,37 млрд долларов), однако против подобной инициативы выступили оппозиционные партии. Так, консерваторы предложили довести расходы в Украину до 45 млрд крон (4,11 млрд долларов).

Согласно заявлению правительства, оно стремится к созданию широкой коалиции с целью увеличения сбора средств для Киева. Глава норвежского правительства ранее сообщал, что Норвегия намерена продлить программу поддержки Украины до 2030 года. С февраля 2022 года королевство предоставило Киеву помощь на сумму, превышающую 3 млрд долларов.