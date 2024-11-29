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Норвегия увеличит помощь Украине до €3 млрд в 2025 году

Норвегия увеличит помощь Украине до €3 млрд в 2025 году Власти Норвегии утвердили увеличение помощи Украине до 35 млрд норвежских крон (3 млрд евро).
Другие страны
29 ноября 2024 г. 00:17
Норвегия увеличит помощь Украине до €3 млрд в 2025 году

Власти Норвегии утвердили увеличение помощи Украине до 35 млрд норвежских крон (3 млрд евро).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

"Было достигнуто соглашение о продлении программы поддержки еще на три года и выделении Украине в следующем году не менее 35 млрд норвежских крон", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что программа по оказанию помощи Киеву продлевается до 2030 года включительно.

В заявлении указывается также, что из этой суммы 22,5 млрд норвежских крон предполагается направить на военную помощь, а оставшиеся 12,5 млрд крон - на гуманитарную и гражданскую.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявлял, что страна решила увеличить в 2024 году помощь в рамках программы поддержки Украины до 30 млрд норвежских крон с нынешних 27 млрд.

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