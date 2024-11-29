Норвегия увеличит помощь Украине до €3 млрд в 2025 году

Власти Норвегии утвердили увеличение помощи Украине до 35 млрд норвежских крон (3 млрд евро).

Власти Норвегии утвердили увеличение помощи Украине до 35 млрд норвежских крон (3 млрд евро).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

"Было достигнуто соглашение о продлении программы поддержки еще на три года и выделении Украине в следующем году не менее 35 млрд норвежских крон", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что программа по оказанию помощи Киеву продлевается до 2030 года включительно.

В заявлении указывается также, что из этой суммы 22,5 млрд норвежских крон предполагается направить на военную помощь, а оставшиеся 12,5 млрд крон - на гуманитарную и гражданскую.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявлял, что страна решила увеличить в 2024 году помощь в рамках программы поддержки Украины до 30 млрд норвежских крон с нынешних 27 млрд.