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Норвегия увеличит финансирование Украины

Норвегия увеличит финансирование Украины Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло увеличит финансирование Украины на 2,5 млрд крон (примерно 236 млн долларов США). Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.
Другие страны
11 июля 2023 г. 18:40
Норвегия увеличит финансирование Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло увеличит финансирование Украины на 2,5 млрд крон (примерно 236 млн долларов США). Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

"Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украине на 2,5 млрд норвежских крон до общей суммы 10 млрд норвежских крон (примерно 947 млн долларов) на 2023 год", - говорится в сообщении.

В дополнение к этому Осло увеличит свой вклад во всеобъемлющий пакет помощи НАТО для Киева. "Норвегия увеличивает свой вклад во всеобъемлющий пакет помощи НАТО. Норвегия выделит 300 млн норвежских крон (примерно 28 млн долларов) в виде финансирования в 2023 году и в общей сложности 1,5 млрд (примерно 142 млн долларов) норвежских крон в течение пятилетнего периода. Это четкое свидетельство нашей долгосрочной поддержки усилий Украины по реформированию и поможет приблизить Украину к НАТО", - заявил Йонас Гар Стёре.

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