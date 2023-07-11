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Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины

Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины Норвегия увеличит свою военную помощь Украине на 2,5 млрд крон (240 млн долларов) в этом году до 10 млрд крон.
Другие страны
11 июля 2023 г. 12:28
Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины

Норвегия увеличит свою военную помощь Украине на 2,5 млрд крон (240 млн долларов) в этом году до 10 млрд крон.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение норвежского правительства.

Премьер-министр Норвегии Гар Стере сообщил о том, что Украина сейчас остро нуждается в дополнительной военной поддержке.

Увеличение поддержки рассчитана на 75 млрд крон в общей сложности на пять лет. Ранее Норвегия обязалась предоставить 15 млрд крон на гражданскую и военную поддержку в 2023 году.

Норвегия предоставит 300 млн норвежских крон в этом году и внесет в общей сложности 1,5 млрд норвежских крон в течение пяти лет.

По словам Стере, это четкий сигнал о долгосрочной поддержке усилий Украины по проведению реформ, который еще больше свяжет Украину с альянсом.

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