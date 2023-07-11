Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины

Норвегия увеличит свою военную помощь Украине на 2,5 млрд крон (240 млн долларов) в этом году до 10 млрд крон.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение норвежского правительства.
Премьер-министр Норвегии Гар Стере сообщил о том, что Украина сейчас остро нуждается в дополнительной военной поддержке.
Увеличение поддержки рассчитана на 75 млрд крон в общей сложности на пять лет. Ранее Норвегия обязалась предоставить 15 млрд крон на гражданскую и военную поддержку в 2023 году.
Норвегия предоставит 300 млн норвежских крон в этом году и внесет в общей сложности 1,5 млрд норвежских крон в течение пяти лет.
По словам Стере, это четкий сигнал о долгосрочной поддержке усилий Украины по проведению реформ, который еще больше свяжет Украину с альянсом.