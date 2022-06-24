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Норвегия станет экспортировать нефть и газ в ЕС и после 2030 года

Норвегия станет экспортировать нефть и газ в ЕС и после 2030 года Норвегия и Евросоюз договорились о поставках норвежских энергоресурсов в Европу на долгосрочную перспективу - после 2030 года.
Другие страны
24 июня 2022 г. 06:13
Норвегия станет экспортировать нефть и газ в ЕС и после 2030 года

Норвегия и Евросоюз договорились о поставках норвежских энергоресурсов в Европу на долгосрочную перспективу - после 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает норвежский телеканал TV2, ссылаясь на совместное заявление сторон.

"Норвегия располагает значительными нефтегазовыми ресурсами и, продолжая разработку, разведку и развитие месторождений, может оставаться крупным поставщиком энергоресурсов в Европу, а том числе в долгосрочной перспективе, то есть после 2030 года", - говорится в заявлении, подписанном норвежским министром нефти и энергетики Терье Осландом, первым зампредседателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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