Норвегия снимет ограничения на въезд в страну в три этапа

Норвегия с 25 сентября начнет снимать ограничения на въезд в страну, введенные в ответ на распространение коронавируса, этот процесс будет проходить в три этапа

Норвегия с 25 сентября начнет снимать ограничения на въезд в страну, введенные в ответ на распространение коронавируса, этот процесс будет проходить в три этапа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня пресс-служба норвежского правительства.

"Правительство будет снимать ограничения в три этапа. Первый начнется 25 сентября в 16:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

В ходе первого этапа страна полностью откроется для граждан стран Европейской экономической зоны и постоянно проживающих там, а также для Великобритании и Швейцарии. Кроме того, в эту группу также войдут жители маленьких стран за пределами Европейской экономической зоны, которые будут отдельно определены норвежскими властями. Необходимость сдавать тест при въезде сохранится для приезжающих из стран со сложной эпидемической ситуацией, при этом полностью вакцинированные будут освобождены от тестов и карантина.

Решение о начале второго этапа и открытии страны для большего числа государств, в частности из списка третьих стран, составленного ЕС, уточнил кабмин, будет приниматься во второй половине октября.