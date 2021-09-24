О нас
Report Georgia
Аудио новости

Норвегия снимет ограничения на въезд в страну в три этапа

Норвегия снимет ограничения на въезд в страну в три этапа Норвегия с 25 сентября начнет снимать ограничения на въезд в страну, введенные в ответ на распространение коронавируса, этот процесс будет проходить в три этапа
Другие страны
24 сентября 2021 г. 16:42
Норвегия снимет ограничения на въезд в страну в три этапа

Норвегия с 25 сентября начнет снимать ограничения на въезд в страну, введенные в ответ на распространение коронавируса, этот процесс будет проходить в три этапа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня пресс-служба норвежского правительства.

"Правительство будет снимать ограничения в три этапа. Первый начнется 25 сентября в 16:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

В ходе первого этапа страна полностью откроется для граждан стран Европейской экономической зоны и постоянно проживающих там, а также для Великобритании и Швейцарии. Кроме того, в эту группу также войдут жители маленьких стран за пределами Европейской экономической зоны, которые будут отдельно определены норвежскими властями. Необходимость сдавать тест при въезде сохранится для приезжающих из стран со сложной эпидемической ситуацией, при этом полностью вакцинированные будут освобождены от тестов и карантина.

Решение о начале второго этапа и открытии страны для большего числа государств, в частности из списка третьих стран, составленного ЕС, уточнил кабмин, будет приниматься во второй половине октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Norway to lift travel restrictions in 3 stages

Другие новости из категории

Эрдоган: Отношения с США должны быть на совершенно ином уровне
Эрдоган: Отношения с США должны быть на совершенно ином уровне
24 сентября 2021 г. 16:31
Телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа
Телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа
24 сентября 2021 г. 15:49
При крушении вертолета Ка-27 ФСБ России никто не выжил
При крушении вертолета Ка-27 ФСБ России никто не выжил
24 сентября 2021 г. 12:27
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн
24 сентября 2021 г. 10:32
Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета почти на 780 млрд долларов США
Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета почти на 780 млрд долларов США
24 сентября 2021 г. 10:18
В Судане протестующие остановили работу аэропорта
В Судане протестующие остановили работу аэропорта
24 сентября 2021 г. 08:26
Министр иностранных дел Венгрии: Миру угрожает новая холодная война
Министр иностранных дел Венгрии: Миру угрожает новая холодная война
24 сентября 2021 г. 07:53
В Ираке нейтрализованы террористы РКК
В Ираке нейтрализованы террористы РКК
24 сентября 2021 г. 06:55
Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти
Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти
24 сентября 2021 г. 06:35
Во Франции задержали неонацистов по подозрению в подготовке теракта
Во Франции задержали неонацистов по подозрению в подготовке теракта
24 сентября 2021 г. 05:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi