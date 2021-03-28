Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда из-за пандемии

Правительство Норвегии с 1 апреля еще более ужесточит требования при въезде в страну из-за ситуации с пандемией.

Правительство Норвегии с 1 апреля еще более ужесточит требования при въезде в страну из-за ситуации с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом кабмин сообщил в воскресенье.

"В ночь на 1 апреля те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны дожидаться его на станции тестирования на границе. Тем, кто откажется, будет грозить штраф", - говорится в сообщении.

В дополнение к этому нововведению, указали в кабмине, теперь "граждане Норвегии и имеющие там постоянное место жительства должны будут (наряду с иностранцами) предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус перед въездом в Норвегию" из стран с высоким риском заражения. Тест должен быть сделан за 24 часа до прибытия в страну. Хотя гражданина Норвегии, согласно его правам, не могут не пустить в страну даже если у него нет с собой бумаги с результатом заранее сданного теста, при ее отсутствии ему также может грозить штраф.