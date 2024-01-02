Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине

Правительство Норвегии разрешило норвежским компаниям с 1 января осуществлять прямой экспорт оружия и оборонной продукции в Украину.

Правительство Норвегии разрешило норвежским компаниям с 1 января осуществлять прямой экспорт оружия и оборонной продукции в Украину.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении.

"Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. В связи с этим правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской промышленности в Украину", - отметил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

Поддержка Украины со стороны Норвегии осуществляется по четырем направлениям: выделение средств из собственных резервов, предоставление средств через механизмы международного сотрудничества и фонды, помощь со стороны оборонной промышленности и обучение украинских военнослужащих.