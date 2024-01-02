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Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине

Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине Правительство Норвегии разрешило норвежским компаниям с 1 января осуществлять прямой экспорт оружия и оборонной продукции в Украину.
Другие страны
2 января 2024 г. 03:17
Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине

Правительство Норвегии разрешило норвежским компаниям с 1 января осуществлять прямой экспорт оружия и оборонной продукции в Украину.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении.

"Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. В связи с этим правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской промышленности в Украину", - отметил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

Поддержка Украины со стороны Норвегии осуществляется по четырем направлениям: выделение средств из собственных резервов, предоставление средств через механизмы международного сотрудничества и фонды, помощь со стороны оборонной промышленности и обучение украинских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Norveç Ukraynaya birbaşa silah və müdafiə məhsullarının satışına icazə verib

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