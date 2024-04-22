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Норвегия рассматривает возможность увеличения долгосрочной финансовой помощи Украине

Норвегия рассматривает возможность увеличения долгосрочной финансовой помощи Украине Норвегия рассматривает возможность значительного увеличения долгосрочной финансовой помощи Украине.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 21:00
Норвегия рассматривает возможность увеличения долгосрочной финансовой помощи Украине

Норвегия рассматривает возможность значительного увеличения долгосрочной финансовой помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

"Мы обсудим этот вопрос с лидерами парламента. Мы говорим о значительном расширении Программы поддержки Нансена (в рамках которой Норвегия планирует выделить Украине €6,6 млрд в течение следующих пяти лет - прим.)", - заявил Эйде.

Ранее Кабмин Украины сообщал, что Норвегия предоставила Украине финансовую помощь в размере более $500 млн с 24 февраля 2022 года для покрытия социальных расходов бюджета.

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