Норвегия профинансирует часть военной помощи Украине

Норвегия выделит средства на военную помощь Украине. Финансирование состоится через Международный фонд для Украины под руководством Министерства обороны Великобритании.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
Как рассказали в ведомстве, норвежское правительство выделит около 232,5 млн долларов на пакет международной помощи Украине, в который будут входить около 115 млн долларов на оборудование для усиления военно-морских сил Украины, около 85 млн долларов на средства противовоздушной обороны, около 32,5 млн долларов на обеспечение поддержки и запасных частей для критически важных систем, ранее поставленных Украине.
"Война в Украине продолжается, и потребность в военном оборудовании остается критической", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.