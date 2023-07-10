Норвегия продлит участие своего контингента в миссии НАТО в Литве до 2024 года

Власти Норвегии приняли решение продлить срок участия своего контингента в миссии НАТО на территории Литвы до 2024 года.

Власти Норвегии приняли решение продлить срок участия своего контингента в миссии НАТО на территории Литвы до 2024 года.

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства королевства.

"Страны Балтии - наши союзники. Наше присутствие укрепляет их безопасность. Поэтому правительство решило сохранить присутствие норвежских войск в Литве до 2024 года", - заявил глава правительства страны Йонас Гар Стёре в ходе посещения норвежского контингента перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Норвежский контингент в составе сил передового присутствия НАТО в Литве представляет из себя одну роту численностью до 150 человек. Он развернут на территории прибалтийской республики с 2017 года.