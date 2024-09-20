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Норвегия продлит ежегодную помощь Украине минимум до 2030 года

Норвегия продлит ежегодную помощь Украине минимум до 2030 года Правительство Норвегии продлило период предоставления ежегодной помощи Украине до 2030 года и будет направлять на это каждый год дополнительно 475 млн долларов.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 17:04
Норвегия продлит ежегодную помощь Украине минимум до 2030 года

Правительство Норвегии продлило период предоставления ежегодной помощи Украине до 2030 года и будет направлять на это каждый год дополнительно 475 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс, об этом сообщают западные СМИ со слов премьер-министра Йонаса Гара Стёре.

В 2023 году Норвегия обязалась помогать Украине на протяжении пяти лет - до 2028 года - и выделила на это приблизительно 7,1 млрд долларов.

Теперь общая помощь Киеву до 2030 года возрастет до 12,8 млрд долларов: на нужды Украины пойдет еще примерно 5,7 млрд.

В 2024 году Осло уже выделил Киеву более 2 млрд долларов военной и гуманитарной помощи.

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