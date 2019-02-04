Норвегия признает Гуайдо главой парламента, но не врио президента Венесуэлы

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Норвегия признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо главой парламента страны, но не временным президентом Венесуэлы.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр иностранных дел королевства Ине-Эриксен Сёрейде, слова которой приводит Норвежское телеграфное бюро.

«Норвегия традиционно признает лишь государства, но не правительства. Мы всё это время выражали поддержку Хуану Гуайдо как избранному и легитимному председателю Национальной ассамблеи», – заявила Сёрейде.

Ранее сообщалось, что ООН не планирует входить ни в одну из групп поддержки сторон по Венесуэле.