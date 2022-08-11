Норвегия присоединится к масштабным тренировкам украинских военных в Британии

Норвегия присоединится к масштабной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.

Норвегия присоединится к масштабной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом решении объявил министр обороны Норвегии Бьерн Ариль Грам.

"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. Норвегия положительно относится к британской инициативе тренировать украинских военных в Великобритании. Мы вышлем своих инструкторов для базовой солдатской подготовки, как и некоторые другие страны", – сказал Грам.

Напомним, программу подготовки украинских военных в Британии президенту Украины Владимиру Зеленскому предложил британский премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Джонсон уточнил, что британские военные могут обеспечить подготовку до 10 тыс. украинских военнослужащих каждые 120 дней.