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Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России, который Брюссель ввел 21 июля 2022 года.
Другие страны
26 августа 2022 г. 19:20
Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России, который Брюссель ввел 21 июля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении норвежского МИД.

"Мы вновь действуем согласованно с ЕС по применению санкций против России, чтобы сохранить давление на российское руководство и представителей российской элиты", - заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

Санкции, к которым присоединилась Норвегия, еще сильнее сокращают возможности для ведения коммерческой деятельности с Россией. Кроме того, ограничения вводились против еще более 50 физических лиц, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина и главы "Ростеха" Сергея Чемезова и 10 юридических лиц, в том числе против Сбербанка России.

Также седьмой пакет санкций предусматривает запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота.

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Версия на английском языке Norway joins EU's seventh sanctions package against Russia

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