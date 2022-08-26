Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России, который Брюссель ввел 21 июля 2022 года.

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России, который Брюссель ввел 21 июля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении норвежского МИД.

"Мы вновь действуем согласованно с ЕС по применению санкций против России, чтобы сохранить давление на российское руководство и представителей российской элиты", - заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

Санкции, к которым присоединилась Норвегия, еще сильнее сокращают возможности для ведения коммерческой деятельности с Россией. Кроме того, ограничения вводились против еще более 50 физических лиц, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина и главы "Ростеха" Сергея Чемезова и 10 юридических лиц, в том числе против Сбербанка России.

Также седьмой пакет санкций предусматривает запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота.