Норвегия приобретет ЗРК NASAMS на $240 млн взамен переданных Украине

Министерство обороны Норвегии подписало с компанией Kongsberg Defence Aerospace контракт на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на сумму 2,7 млрд норвежских крон (порядка 240 млн долларов США).

Министерство обороны Норвегии подписало с компанией Kongsberg Defence & Aerospace контракт на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на сумму 2,7 млрд норвежских крон (порядка 240 млн долларов США).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба концерна.

По данным концерна, сделка предусматривает поставку армии королевства новых многоствольных ракетных пусковых установок и центров распределения огня. Отмечается, что новые ЗРК призваны заменить ранее переданные Киеву средства противовоздушной обороны.

"Система ПВО NASAMS имеет стратегическое значение для обороноспособности Норвегии и жизненно важна для защиты интересов национальной безопасности. Этот контракт обеспечит поставку Норвегии новейшего поколения NASAMS, разработанного для противостояния текущим и будущим угрозам", - отметил глава компании Эйрик Ли.