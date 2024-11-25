Норвегия прекратила расследование о причастности к взрывам пейджеров в Ливане

Правоохранительные органы Норвегии прекратили расследование по делу о связи страны с поставками пейджеров, сдетонировавших в Ливане 17 и 18 сентября.

Правоохранительные органы Норвегии прекратили расследование по делу о связи страны с поставками пейджеров, сдетонировавших в Ливане 17 и 18 сентября.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, полицейская служба безопасности Норвегии (PST) начала предварительное расследование на предмет какой-либо связи Норвегии с подрывом пейджеров в Ливане после того, как выяснилось, что норвежец указан как владелец болгарской компании, находящейся под следствием в Болгарии из-за возможной причастности к инциденту.

"Общая оценка полицейской службы безопасности Норвегии указывает на то, что нет оснований для начала обычного расследования в рамках наших полномочий", - сообщил представитель PST.