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Норвегия прекратила расследование о причастности к взрывам пейджеров в Ливане

Норвегия прекратила расследование о причастности к взрывам пейджеров в Ливане Правоохранительные органы Норвегии прекратили расследование по делу о связи страны с поставками пейджеров, сдетонировавших в Ливане 17 и 18 сентября.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 21:19
Норвегия прекратила расследование о причастности к взрывам пейджеров в Ливане

Правоохранительные органы Норвегии прекратили расследование по делу о связи страны с поставками пейджеров, сдетонировавших в Ливане 17 и 18 сентября.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, полицейская служба безопасности Норвегии (PST) начала предварительное расследование на предмет какой-либо связи Норвегии с подрывом пейджеров в Ливане после того, как выяснилось, что норвежец указан как владелец болгарской компании, находящейся под следствием в Болгарии из-за возможной причастности к инциденту.

"Общая оценка полицейской службы безопасности Норвегии указывает на то, что нет оснований для начала обычного расследования в рамках наших полномочий", - сообщил представитель PST.

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