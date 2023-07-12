Норвегия предоставит Украине тысячу новых комплектов БПЛА Black Hornet

Правительство Норвегии приняло решение передать Украине 1 000 новых комплектов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Правительство Норвегии приняло решение передать Украине 1 000 новых комплектов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

"БПЛА, получившие название Black Hornet, используются для разведки и идентификации целей. Они производятся в Норвегии, и сейчас мы поставляем Украине тысячу новых комплектов беспилотников", - сказал он.

Также сообщается, что эти БПЛА производятся компанией Teledyne FLIR. Они используется в ряде стран-союзников, в том числе в США и Великобритании.