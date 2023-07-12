О нас

Норвегия предоставит Украине тысячу новых комплектов БПЛА Black Hornet

Норвегия предоставит Украине тысячу новых комплектов БПЛА Black Hornet Правительство Норвегии приняло решение передать Украине 1 000 новых комплектов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Другие страны
12 июля 2023 г. 13:02
Норвегия предоставит Украине тысячу новых комплектов БПЛА Black Hornet

Правительство Норвегии приняло решение передать Украине 1 000 новых комплектов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

"БПЛА, получившие название Black Hornet, используются для разведки и идентификации целей. Они производятся в Норвегии, и сейчас мы поставляем Украине тысячу новых комплектов беспилотников", - сказал он.

Также сообщается, что эти БПЛА производятся компанией Teledyne FLIR. Они используется в ряде стран-союзников, в том числе в США и Великобритании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Norway to provide Ukraine with 1,000 new sets of Black Hornet UAVs

Самое важное

Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
12 июля 2023 г. 11:25
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
12 июля 2023 г. 09:20
Под председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
ФотоПод председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
12 июля 2023 г. 00:56
Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения Абшерон обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности
Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения "Абшерон" обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности
11 июля 2023 г. 20:20
Президент дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
Президент дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
11 июля 2023 г. 20:13
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной "зеленой" энергии
11 июля 2023 г. 19:39
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
11 июля 2023 г. 19:36
Президент: Необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии
Президент: Необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии
11 июля 2023 г. 19:27
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий
Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий
11 июля 2023 г. 19:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi