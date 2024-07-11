Норвегия предоставит Украине помощь почти на 93 млн долларов на средства ПВО

Норвегия выделяет почти 93 млн долларов на помощь Украине в области противовоздушной обороны.

Норвегия выделяет почти 93 млн долларов на помощь Украине в области противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило в четверг норвежское правительство.

"Норвегия предоставляет дополнительно около 92,9 млн долларов на финансирование работы систем ПВО в Украине", - говорится в пресс-релизе правительства.

Отмечается, что средства выделяют в рамках норвежской программы поддержки Украины. Программа предусматривает предоставление до 371,5 млн долларов Украине на ПВО в 2024 году.

В заявлении также сообщается, что Норвегия направляет через третьи страны средства для помощи Украине в ремонте и обслуживании средств ПВО.