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Норвегия предоставит Украине помощь почти на 93 млн долларов на средства ПВО

Норвегия предоставит Украине помощь почти на 93 млн долларов на средства ПВО Норвегия выделяет почти 93 млн долларов на помощь Украине в области противовоздушной обороны.
Другие страны
11 июля 2024 г. 17:13
Норвегия предоставит Украине помощь почти на 93 млн долларов на средства ПВО

Норвегия выделяет почти 93 млн долларов на помощь Украине в области противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило в четверг норвежское правительство.

"Норвегия предоставляет дополнительно около 92,9 млн долларов на финансирование работы систем ПВО в Украине", - говорится в пресс-релизе правительства.

Отмечается, что средства выделяют в рамках норвежской программы поддержки Украины. Программа предусматривает предоставление до 371,5 млн долларов Украине на ПВО в 2024 году.

В заявлении также сообщается, что Норвегия направляет через третьи страны средства для помощи Украине в ремонте и обслуживании средств ПВО.

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