Норвегия предоставит Украине 20 млн евро на выплату зарплат, пенсий и соцпособий

Норвегия выделит 200 млн норвежских крон (20 млн евро) с целью оказания помощи правительству Украины.

Норвегия выделит 200 млн норвежских крон (20 млн евро) с целью оказания помощи правительству Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило правительство Норвегии.

"Финансирование будет направлено на выплату заработной платы медицинскому персоналу, учителям и работникам бюджетной сферы, а также на выплату пенсий и социальных пособий", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены через пакет экстренного финансирования Всемирного банка для Украины.

"Атака России на Украину оказывает сильное влияние на украинскую экономику. Норвегия теперь использует 200 млн норвежских крон из поддержки, которую мы выделили для оказания прямой помощи украинским властям", - сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.