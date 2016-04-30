Норвегия построит забор на границе с Россией

Баку.30 Апреля. REPORT.AZ/ Норвежские власти приняли решение построить забор на единственном пограничном переходе с Россией. Как передает Report, об этом сообщает агентство Sputnik в пятницу, 29 апреля.

Этот шаг должен помочь государству избавиться от потока нелегальных мигрантов, которые пересекают границу и попадают на территорию королевства. Идея оградиться от нелегалов возникла еще в феврале — тогда пограничники предлагали вообще временно закрыть пункт пропуска. «Если поток иммигрантов выйдет из-под контроля, забор нам поможет», — говорила тогда Катрин Хетта (Katrine Haetta), глава полиции норвежской провинции Финнмарк.