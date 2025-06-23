Норвегия построит надводные безэкипажные суда на территории Украины

Норвегия построит надводные безэкипажные суда на территории Украины

Норвегия построит надводные безэкипажные суда на территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Норвегии.

Согласно информации ведомства, Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (более $660 млн) в 2025 году на поддержку морской коалиции, возглавляемой совместно с Великобританией.

"Часть этого финансирования будет использована для разработки и производства беспилотных морских судов с использованием технологии KDA (компания Kongsberg Defence & Aerospace), с производством на территории Украины", - приводит министерство слова министра обороны Торе О. Сандвика.

KDA подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве USV в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

"Беспилотные суда играют важную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море", – подчеркнули в Минобороны Норвегии.

Напомним что, с апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины.

Гюльнар Махмудова