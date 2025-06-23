Норвегия построит надводные безэкипажные суда на территории Украины.
Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Норвегии.
Согласно информации ведомства, Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (более $660 млн) в 2025 году на поддержку морской коалиции, возглавляемой совместно с Великобританией.
"Часть этого финансирования будет использована для разработки и производства беспилотных морских судов с использованием технологии KDA (компания Kongsberg Defence & Aerospace), с производством на территории Украины", - приводит министерство слова министра обороны Торе О. Сандвика.
KDA подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве USV в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.
"Беспилотные суда играют важную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море", – подчеркнули в Минобороны Норвегии.
Напомним что, с апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины.
Гюльнар Махмудова