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Норвегия поставит Украине танки

Норвегия поставит Украине танки Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подтвердил, что королевство передаст Украине танки.
Другие страны
26 января 2023 г. 01:16
Норвегия поставит Украине танки

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подтвердил, что королевство передаст Украине танки.

Как передает Report, его слова приводит Норвежская телерадиовещательная корпорация NRK.

"Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена", - отметил министр.

Он ничего не сказал о количестве танков. На вопрос, будут ли они того же типа, что и немецкие, глава МО ответил: "Есть немного разные варианты. У нас есть танки Leopard 4".

Министр добавил, что Норвегия поддержит ВСУ обучением и финансированием.

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Версия на азербайджанском языке Norveç Ukraynaya tank tədarük edəcək

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