Норвегия подтвердила гибель экипажа военного самолета США

Полиция Норвегии подтвердила гибель экипажа военного самолета США, разбившегося в округе Нурланн на северо-западе страны.

Полиция Норвегии подтвердила гибель экипажа военного самолета США, разбившегося в округе Нурланн на северо-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Verdens Gang.

"К сожалению, подтверждено, что все четыре человека, находившиеся на борту самолета, погибли. Насколько известно полиции, все четверо имеют американское гражданство", - приводит газета слова операционного менеджера полиции округа Нурланн Ивара Нильссона.

Потерпевший крушение самолет принимал участие в учениях НАТО Cold Response, проходящих на севере Норвегии.