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Норвегия планирует потратить на оборону в ближайшие 12 лет свыше €50 млрд

Норвегия планирует потратить на оборону в ближайшие 12 лет свыше €50 млрд Норвегия потратит на оборону в ближайшие 12 лет около €52 млрд.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 22:17
Норвегия планирует потратить на оборону в ближайшие 12 лет свыше €50 млрд

Норвегия потратит на оборону в ближайшие 12 лет около €52 млрд.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, выступая на церемонии открытия Ганноверской промышленной ярмарки.

Это мероприятие является одной из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Норвегия в этом году является страной-партнером смотра.

"В ближайшие 12 лет Норвегия потратит примерно €52 млрд, чтобы увеличить наши мощности и бороться с нашими союзниками по НАТО за укрепление безопасности, свободы, мира, демократии. Мы все выступаем за это", - сказал он.

По его словам, ситуация с безопасностью в Европе "кардинально изменилась".

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Версия на азербайджанском языке Norveç müdafiəyə 52 milyard avro xərcləməyi planlaşdırır

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