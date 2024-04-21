Норвегия планирует потратить на оборону в ближайшие 12 лет свыше €50 млрд

Норвегия потратит на оборону в ближайшие 12 лет около €52 млрд.

Норвегия потратит на оборону в ближайшие 12 лет около €52 млрд.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, выступая на церемонии открытия Ганноверской промышленной ярмарки.

Это мероприятие является одной из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Норвегия в этом году является страной-партнером смотра.

"В ближайшие 12 лет Норвегия потратит примерно €52 млрд, чтобы увеличить наши мощности и бороться с нашими союзниками по НАТО за укрепление безопасности, свободы, мира, демократии. Мы все выступаем за это", - сказал он.

По его словам, ситуация с безопасностью в Европе "кардинально изменилась".