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Норвегия планирует передать Украине более 20 самолетов F-16

Норвегия планирует передать Украине более 20 самолетов F-16 В рамках коалиции истребителей F-16 Норвегия готовится передать Украине 22 американских истребителя.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 01:47
Норвегия планирует передать Украине более 20 самолетов F-16

В рамках коалиции истребителей F-16 Норвегия готовится передать Украине 22 американских истребителя.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Nettavisen.

По данным издания, Норвегия получила разрешение от США на передачу Украине 22 истребителей F-16, а также двигателей, вспомогательных материалов, тренажеров, запчастей, и другого сопутствующего оборудования.

Однако не все из этих 22 истребителей полностью исправны, отмечает издание, часть может использоваться для запчастей и ремонта других самолетов.

Nettavisen пишет, что пригодными для полета являются 12 самолетов F-16, которые Норвегия планировала продать американской компании Draken International.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, зато будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", - пишет издание.

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