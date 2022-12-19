Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями

Граждане России не могут получить визу Норвегии, даже если их приглашают в страну местные организации.
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За несколько месяцев норвежские компании не смогли организовать ни одной поездки для россиян по приглашению. Первая проблема заключается в получении визы, поскольку невозможно получить слот в визовом центре.
Причиной отказа в предоставлении визы гражданам РФ указываются опасения Норвегии, что они не вернутся домой.
В издании добавляют, что в сентябре в визах отказали участникам российско-норвежского проекта помощи онкобольным. Волонтерам и пациентам заявили, что у них "недостаточно связей для возвращения" в РФ.