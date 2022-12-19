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Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями

Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями Граждане России не могут получить визу Норвегии, даже если их приглашают в страну местные организации.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 00:22
Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями

Граждане России не могут получить визу Норвегии, даже если их приглашают в страну местные организации.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Barents Observer.

За несколько месяцев норвежские компании не смогли организовать ни одной поездки для россиян по приглашению. Первая проблема заключается в получении визы, поскольку невозможно получить слот в визовом центре.

Причиной отказа в предоставлении визы гражданам РФ указываются опасения Норвегии, что они не вернутся домой.

В издании добавляют, что в сентябре в визах отказали участникам российско-норвежского проекта помощи онкобольным. Волонтерам и пациентам заявили, что у них "недостаточно связей для возвращения" в РФ.

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