Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Норвежские власти в сотрудничестве с США направят Украине две системы ПВО NASAMS.

Норвежские власти в сотрудничестве с США направят Украине две системы ПВО NASAMS.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в ходе визита в Киев глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

По его словам, Украина сильно нуждается в дополнительных средствах ПВО и "Норвегия поможет тем, что есть".

Также Норвегия обучит украинских военных использованию этой ПВО. Министр также напомнил, что ранее Осло помогал США с поставками американских систем NASAMS Украине.

В прошлом октябре сообщалось, что США передали Украине две системы NASAMS. Кроме того, Канада в минувшем ноябре объявила о выделении Украине военной помощи на сумму $500 млн, причем значительная часть этих средств пошла на закупки для Украины одной единицы NASAMS и ракет для нее.