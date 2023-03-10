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Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS Норвежские власти в сотрудничестве с США направят Украине две системы ПВО NASAMS.
Другие страны
10 марта 2023 г. 21:38
Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Норвежские власти в сотрудничестве с США направят Украине две системы ПВО NASAMS.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в ходе визита в Киев глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

По его словам, Украина сильно нуждается в дополнительных средствах ПВО и "Норвегия поможет тем, что есть".

Также Норвегия обучит украинских военных использованию этой ПВО. Министр также напомнил, что ранее Осло помогал США с поставками американских систем NASAMS Украине.

В прошлом октябре сообщалось, что США передали Украине две системы NASAMS. Кроме того, Канада в минувшем ноябре объявила о выделении Украине военной помощи на сумму $500 млн, причем значительная часть этих средств пошла на закупки для Украины одной единицы NASAMS и ракет для нее.

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Версия на азербайджанском языке Norveç Ukraynaya iki "NASAMS" hava hücumundan müdafiə sistemi verəcək

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