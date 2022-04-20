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Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"

Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль" Норвегия опасается, что боевые действия в Украине могут затянуться, в связи с чем решила ей предоставить 100 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Мистраль".
Другие страны
20 апреля 2022 г. 10:10
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль

Норвегия опасается, что боевые действия в Украине могут затянуться, в связи с чем решила ей предоставить 100 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Мистраль".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Минобороны Норвегии.

В пресс-релизе ведомства говорится, что Украина "зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии". Глава министерства Бьёрн Арильд Грам заявил, что ЗРК "Мистраль", — эффективное оружие, которое "принесет большую пользу Украине".

"ЗРК будет снята с производства Вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие",— добавил он.

Отметим, что "Мистраль" — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Разработан во Франции. Может размещаться в открытом кузове или на стационарной огневой позиции. Максимальная скорость — 800 м/с.

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