Норвегия передала более 20 млн евро на боеприпасы для ВСУ

Норвегия добровольно передала финансовую помощь в размере 22 млн евро в мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира. Их потратят на военную помощь Вооруженным силам Украины.

Норвегия добровольно передала финансовую помощь в размере 22 млн евро в мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира. Их потратят на военную помощь Вооруженным силам Украины.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

"Совместные усилия ЕС и Норвегии по оказанию военной помощи Украине являются образцовым примером того, как синергия может многократно увеличить нашу поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", - сказал дипломат.

По его словам, вместе с партнерами ЕС продолжит помогать Украине всеми возможными способами столько, сколько потребуется.

"Это также еще одно подтверждение тесного сотрудничества между ЕС и Норвегией в вопросах безопасности и обороны", - добавил Боррель.