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Норвегия передала более 20 млн евро на боеприпасы для ВСУ

Норвегия передала более 20 млн евро на боеприпасы для ВСУ Норвегия добровольно передала финансовую помощь в размере 22 млн евро в мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира. Их потратят на военную помощь Вооруженным силам Украины.
Другие страны
25 июля 2023 г. 21:54
Норвегия передала более 20 млн евро на боеприпасы для ВСУ

Норвегия добровольно передала финансовую помощь в размере 22 млн евро в мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира. Их потратят на военную помощь Вооруженным силам Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

"Совместные усилия ЕС и Норвегии по оказанию военной помощи Украине являются образцовым примером того, как синергия может многократно увеличить нашу поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", - сказал дипломат.

По его словам, вместе с партнерами ЕС продолжит помогать Украине всеми возможными способами столько, сколько потребуется.

"Это также еще одно подтверждение тесного сотрудничества между ЕС и Норвегией в вопросах безопасности и обороны", - добавил Боррель.

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