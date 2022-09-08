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Норвегия объявила о передаче Украине 160 ракет Hellfire

Норвегия объявила о передаче Украине 160 ракет Hellfire Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire, а также пусковые установки и блоки наведения для них. Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украин, с таким заявлением выступил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм во время сегодняшней
Другие страны
8 сентября 2022 г. 16:00
Норвегия объявила о передаче Украине 160 ракет Hellfire

Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire, а также пусковые установки и блоки наведения для них. Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украин, с таким заявлением выступил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм во время сегодняшней встречи на авиабазе Рамштайн.

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с вторгшимися российскими войсками. Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям", - сказал он.

Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед их отправкой, а инструкторы уже провели учения по использованию Hellfire для украинских военных.

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Версия на английском языке Norway to give 160 Hellfire missiles to Ukraine

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